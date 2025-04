„Viele fühlen sich nicht mitgenommen“, sagt Steffen Schütz über die Menschen in Südthüringen. Die Aussage des BSW-Politikers mag zwar auch auf so manche politische Entscheidung früherer Regierungen gemünzt sein, in diesem Fall ist sie aber vor allem wortwörtlich zu verstehen. Es geht nämlich um den öffentlichen Personennahverkehr, sprich: Die Verbindungen von A nach B mit Bussen und Bahnen. „Einen attraktiven Nahverkehr haben wir in Thüringen dringend nötig,“ sagt Schütz, der seit vier Monaten Thüringens Minister für Infrastruktur ist.