Berlin - Von den rund 140.000 Bus- und Bahnfahrern in Deutschland kommt einer Branchenumfrage zufolge mehr als die Hälfte aus anderen Berufen. Lediglich knapp 46 Prozent der Befragten hätten ihre erste Ausbildung in der Verkehrsbranche absolviert, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mit, der die Umfrage unter Fahrern von Bussen und Bahnen in Auftrag gegeben hatte.