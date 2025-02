Die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge stieg in diesem Zeitraum von 10,7 auf 10,8 Millionen, was demnach vor allem auf die wachsende Zahl an Einwohnern in Bayern zurückzuführen ist. Auch die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen nahm zuletzt leicht ab auf 62.191. Im Vorjahr waren es noch rund 170 mehr.