Verkehrsunfallstatistik: Mehr Menschen bei weniger Verkehrsunfällen verunglückt

Erfurt (dpa/th) - Im August sind in Thüringen trotz einer geringeren Zahl von Verkehrsunfällen im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder mehr Menschen verunglückt. Bei insgesamt 4.237 Unfällen stieg die Anzahl von Personenschäden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,9 Prozent an, teilte das Landesamt für Statistik in Erfurt mit.