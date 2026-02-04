Dienstagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 31 zwischen Judenbach und Sonneberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 21-Jähriger kam mit seinem VW gegen 18 Uhr auf schneebedeckten Fahrbahn, mutmaßlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 58-Jährigen. Die Frau wurde durch die Kollision in ihrem Fahrzeug verletzt und daraufhin durch den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug gerettet. Die ursprüngliche Meldung, dass die Frau im Fahrzeug eingeklemmt sei, bestätigte sich nicht. Beide Verkehrsteilnehmer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.