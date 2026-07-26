Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 3 bei Wiesbaden sind drei Menschen verletzt worden, eine 25 Jahre alte Frau schwer. Nach Angaben der Polizei musste ein 54 Jahre alter Autofahrer stark abbremsen, nachdem ihn ein bislang unbekannter Fahrer ihn mit seinem Wagen geschnitten hatte. Eine 25 Jahre alte Frau fuhr dem Wagen des 54-Jährigen mit ihrem Auto auf. Drei weitere Autos fuhren ebenfalls auf. Die 25-Jährige kam in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn in Richtung Würzburg zeitweise voll gesperrt.
Verkehrsunfall Zwei Auffahrunfälle auf A3: Drei Menschen verletzt
dpa 26.07.2026 - 20:47 Uhr