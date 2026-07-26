Am Stauende kam es den Angaben zufolge wenig später zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei 84 und 86 Jahre alte Menschen leicht verletzt wurden. Sie kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Bei den beiden Unfällen seien insgesamt acht Fahrzeuge beteiligt gewesen, vier davon seien abgeschleppt worden. Die Autobahn blieb rund drei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 88.000 Euro und ermittelt gegen den Fahrer des unbekannten Fahrzeugs.