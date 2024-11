Der 21 Jahre alte Unfallverursacher fuhr demnach am Morgen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 17 in Stadtbergen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei habe er das Auto der Frau erfasst und sei in die Leitplanke gefahren, so ein Polizeisprecher. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in eine Klinik.