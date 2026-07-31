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Verkehrsunfall Tödlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Ein Autofahrer übersieht ein herannahendes Motorrad. Die Kollision endet für den Motorradfahrer tödlich, sein Mitfahrer wird schwer verletzt.

Verkehrsunfall: Tödlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad
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Ein Motorradfahrer stirbt am Unfallort, trotz Eingreifen des Rettungsdienstes. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Lindenberg (dpa/lby) - Bei dem Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos in Lindenberg im Landkreis Lindau ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer war am Donnerstag mit einem 26 Jahre alten Mitfahrer auf der B308 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 38-Jähriger wollte von seinem Grundstück mit dem Auto auf die Bundesstraße fahren und übersah dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand das herannahende Motorrad. 

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Der Motorradfahrer prallte in die Seite des Autos und starb noch an der Unfallstelle. Sein 26 Jahre alter Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.