Verkehrsunfall: Tödlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Lindenberg (dpa/lby) - Bei dem Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos in Lindenberg im Landkreis Lindau ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer war am Donnerstag mit einem 26 Jahre alten Mitfahrer auf der B308 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 38-Jähriger wollte von seinem Grundstück mit dem Auto auf die Bundesstraße fahren und übersah dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand das herannahende Motorrad.