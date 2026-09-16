Sonnefeld (dpa/lby) - Vermutlich in Folge von Sekundenschlaf hat eine Fahrerin aus dem thüringischen Sonneberg im oberfränkischen Sonnefeld (Landkreis Coburg) einen mit sieben Personen besetzten Kleinbus ungebremst an eine Hauswand gesetzt. Alle sieben Insassen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Polizei mit. An dem total beschädigten Auto sowie am Haus sei ein Sachschaden von insgesamt 40.000 Euro entstanden. Gegen die 26 Jahre alte Fahrerin werde jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung, sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.