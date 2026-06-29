Regensburg (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem anderen Auto in Regensburg sind drei Menschen verletzt worden. Das Polizeiauto sei mit Blaulicht und Martinshorn auf der linken Fahrspur gefahren, teilte die Polizei mit. Eine 82-jährige Autofahrerin habe unvermittelt auf die linke Fahrspur gewechselt und sei dann mit dem Polizeiauto zusammengestoßen. Die 82-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Ihre 89- und 21-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die drei Polizeibeamten blieben unverletzt.