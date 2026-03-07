Hilpoltstein (dpa/lby) - Vor einem Einkaufsmarkt in Hilpoltstein (Landkreis Roth) ist eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin von einem Auto angefahren worden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Den Erkenntnissen nach fuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Wagen aus dem Parkplatz des Einkaufsmarktes auf die Straße. Dabei prallte er mit seinem Auto gegen die vorbeifahrende Bikerin. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.