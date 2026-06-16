Oberzent (dpa/lhe) - Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Odenwaldkreis schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Er war auf der L3108 in Oberzent in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Neben einem Rettungswagen waren auch ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach bisherigem Kenntnisstand gab es beim Unfall keine weiteren Beteiligten.