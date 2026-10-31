Rödermark (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos auf einer Kreuzung im südhessischen Rödermark sind in der Nacht beide Fahrer so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Einer der beiden jeweils 24 Jahre alten Männer trug mehrere Brüche an der Hand davon, der andere wurde wegen Glassplittern im Auge behandelt, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Der Unfall im Stadtteil Ober-Roden ereignete sich kurz nach Mitternacht. Zum genauen Hergang gab es zunächst keine Angaben.