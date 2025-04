Erlangen (dpa/lby) - Der Brand eines mit Motoröl beladenen Lastwagens hat für größere Verkehrsbeeinträchtigungen in Mittelfranken gesorgt. Der Fahrer des 40-Tonners habe auf der Autobahn 73 bei Erlangen am Vormittag einen Brand am Anhänger bemerkt, teilte ein Sprecher der Polizei mit.