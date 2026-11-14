Verkehrsunfall: Militärfahrzeug schleift Auto an Engstelle mit

Demnach war eine 22-jährige amerikanische Soldatin am Freitag mit ihrem Militärfahrzeug auf einer Straße unterwegs, als ihr ein Autofahrer entgegenkam. Um dem breiten Gefährt Platz zu machen, hielt der Mann an der Engstelle an. Beim Vorbeifahren geriet das Militärfahrzeug jedoch mit seinem Kranaufbau gegen den stehenden Wagen und zog ihn ein Stück mit.