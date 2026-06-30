Dasing (dpa/lby) - Ein 63 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 bei Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) ums Leben gekommen. Der Mann habe vor einem auf dem Standstreifen abgestellten Fahrzeug gestanden und sei dann unvermittelt auf den rechten Fahrstreifen getreten, teilte die Polizei mit. Dort sei er von einem Lastwagen erfasst worden. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände. ba