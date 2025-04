Der Mann saß allein in seinem Fahrzeug und kam demnach in Ensdorf aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße ab. Dann prallte er nach Polizeiangaben nahezu frontal gegen einen Baum. Zeugen gab es den Angaben zufolge zunächst keine. Die "Vilstalstrecke" war Polizeiangaben zufolge in beide Richtungen zunächst gesperrt.