Asbach-Bäumenheim - Ein Mann ist mit seinem Kleintransporter nahe der Grenze zu Baden-Württemberg gegen eine Leitplanke gefahren und später gestorben. Der 66-Jährige sei am Sonntag aus medizinischer Ursache an einer Einmündung in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) geradeaus weitergefahren, teilte die Polizei mit. Sein Fahrzeug prallte demnach gegen eine Leitplanke.