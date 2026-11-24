Mettenheim (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus in Mettenheim (Landkreis Mühldorf am Inn) sind mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das teilte die Polizei mit. Die Unfallaufnahme laufe noch. Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei befinde sich an der Unfallstelle. Die Kreisstraße im Mettenheimer Ortsteil Neufahrn sei voll gesperrt.