Landshut (dpa/lby) - Bei der Kollision eines kleinen Schulbusses mit einem Auto in Landshut ist ein zehnjähriges Kind leicht verletzt worden. Augenzeugen zufolge war eine 50 Jahre alte Autofahrerin an einer Kreuzung über eine rote Ampel gefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenprall erlitt das Schulkind in dem Kleinbus Prellungen. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug der 50-Jährigen wurde nach dem Unfall am Mittwoch abgeschleppt.