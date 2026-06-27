Verkehrsunfall: Motorradfahrer stürzen und verletzen sich schwer

Wechselburg (dpa/sn) - Zwei Motorradfahrer haben sich bei Unfällen in Sachsen schwere Verletzungen zugezogen. Beide kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.
Ein junger Motorradfahrer verliert auf einer Bundesstraße in Wechselburg die Kontrolle über seine Maschine. Der Unfall endet mit schweren Verletzungen. In Kirchberg kommt es zu einem ähnlichen Unfall.
Wechselburg (dpa/sn) - Zwei Motorradfahrer haben sich bei Unfällen in Sachsen schwere Verletzungen zugezogen. Beide kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.
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In Wechselburg (Landkreis Mittelsachsen) wurde ein 18 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann war mit seiner Maschine von Seebitzschen in Richtung Göpersdorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf ein Getreidefeld und stürzte.
An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden.
Auch in Kirchberg im Landkreis Zwickau wurde ein 22 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er kam auf einer Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.