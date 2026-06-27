Verkehrsunfall: Motorradfahrer stürzen und verletzen sich schwer

In Wechselburg (Landkreis Mittelsachsen) wurde ein 18 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann war mit seiner Maschine von Seebitzschen in Richtung Göpersdorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf ein Getreidefeld und stürzte.