Verkehrsunfall in Zwickau: Motorradfahrer von zwei Autos erfasst - schwer verletzt

Zwickau (dpa/sn) - Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst, auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem weiteren Wagen angefahren, wie die Polizei mitteilte.
Beim Auffahren von einem Tankstellengelände erfasst ein Auto einen Motorradfahrer. Der 23-Jährige wird auf die Gegenfahrbahn geschleudert – dort kommt es zu einem zweiten Zusammenstoß.
Zwickau (dpa/sn) - Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst, auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem weiteren Wagen angefahren, wie die Polizei mitteilte.
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Zur ersten Kollision war es gekommen, als ein 84-Jähriger am Freitagvormittag mit seinem Auto von einem Tankstellengelände aus auf die Straße fuhr und dort mit dem stadteinwärts fahrenden Motorrad zusammenstieß. Der 23-Jährige wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommendes Auto bremste stark, erfasste den am Boden liegenden Motorradfahrer aber dennoch.
Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben rund 13.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn kam es zu einer Vollsperrung und Staus.