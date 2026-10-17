Verkehrsunfall in Zwickau: Motorradfahrer von zwei Autos erfasst - schwer verletzt

Zur ersten Kollision war es gekommen, als ein 84-Jähriger am Freitagvormittag mit seinem Auto von einem Tankstellengelände aus auf die Straße fuhr und dort mit dem stadteinwärts fahrenden Motorrad zusammenstieß. Der 23-Jährige wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommendes Auto bremste stark, erfasste den am Boden liegenden Motorradfahrer aber dennoch.