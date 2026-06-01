Rohr (dpa/th) - Eine 17-Jährige hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der L1131 zwischen Rohr und Ellinghausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) schwer verletzt. Die Jugendliche verlor am Sonntagnachmittag auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Moped, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin war auf gerade Strecke unterwegs. Sie kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und stürzte schwer. Sie kam ins Krankenhaus.