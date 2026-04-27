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  4. Unfall mit vier Autos – Acht Menschen verletzt

Verkehrsunfall in Oberbayern Unfall mit vier Autos – Acht Menschen verletzt

Eine Frau gerät im Landkreis Altötting mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Dort kommt es zum Frontalzusammenstoß – und dann werden weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Verkehrsunfall in Oberbayern: Unfall mit vier Autos – Acht Menschen verletzt
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Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Burgkirchen an der Alz (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos auf der B20 bei Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) sind acht Menschen verletzt worden. Eine Frau war mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Die Frau, ihr Ehemann und ihre beiden Kinder wurden dabei am Sonntagabend leicht verletzt.

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Auch die Fahrerin und ihre Beifahrerin im entgegenkommenden Auto zogen sich leichte Verletzungen zu. Ihr Wagen wurde anschließend gegen ein weiteres Auto geschleudert, in dem ein Mann und seine sechsjährige Tochter saßen. Beide wurden ebenfalls leicht verletzt. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem ein viertes Auto. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.