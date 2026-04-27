Verkehrsunfall in Oberbayern: Unfall mit vier Autos – Acht Menschen verletzt

Burgkirchen an der Alz (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos auf der B20 bei Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) sind acht Menschen verletzt worden. Eine Frau war mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Die Frau, ihr Ehemann und ihre beiden Kinder wurden dabei am Sonntagabend leicht verletzt.