Tonna (dpa/th) - Ein 26-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Gotha gestorben. Zuvor war der Mann am Dienstagabend zu Fuß auf einer Landstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Zwischen Großvargula (Unstrut-Hainich-Kreis) und Tonna (Landkreis Gotha) kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Autofahrer. Der 26 Jahre alte Fußgänger wurde den Angaben nach so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.