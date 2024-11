Die Frau war am Nachmittag auf der Bundesstraße 8 zwischen Kitzingen und Repperndorf aus bislang unklaren Gründen mit ihrem Wagen frontal gegen den Bus geprallt. Sie starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Die nicht verletzten Kinder wurden zu einem Feuerwehrhaus in der Nähe gebracht und dort von Notfallseelsorgern betreut. Der Fahrer des Busses blieb unverletzt.