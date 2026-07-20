Verkehrsunfall: Frau wird bei Unfall auf der A94 schwer verletzt

Markt Schwaben (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 94 nahe Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 33-Jährige in der Nacht in Fahrtrichtung München zum Überholen eines Lasters auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Dort näherte sich von hinten ein weiterer Wagen mit hoher Geschwindigkeit - es kam zum Zusammenstoß.