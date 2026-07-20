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Verkehrsunfall Frau wird bei Unfall auf der A94 schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver kommt es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Die Polizei ermittelt gegen beide Autofahrer.

Verkehrsunfall: Frau wird bei Unfall auf der A94 schwer verletzt
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Bei einem Unfall auf der A94 wurde eine 33-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Markt Schwaben (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 94 nahe Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 33-Jährige in der Nacht in Fahrtrichtung München zum Überholen eines Lasters auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Dort näherte sich von hinten ein weiterer Wagen mit hoher Geschwindigkeit - es kam zum Zusammenstoß. 

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Die 33-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen; ihre drei Mitfahrer im Alter von 29, 31 und 35 Jahren wurden leicht verletzt. Der Fahrer des zweiten Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen beide Autofahrer.