Nürnberg (dpa/lby) - Beim Rechtsabbiegen an einer Kreuzung ist ein Reisebus mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Die 65 Jahre alte Frau sei vermutlich von dem Fahrzeug überrollt worden, teilte die Polizei mit. Um den Unfallhergang zu klären, bittet sie Zeugen, sich zu melden. Die Frau habe schwerste Verletzungen erlitten und reanimiert werden müssen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.