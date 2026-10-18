Verkehrsunfall: Fahranfänger erfasst zwei Kinder mit Auto – schwer verletzt

Weißenburg (dpa/lby) - Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat in Weißenburg in Mittelfranken zwei elfjährige Jungen mit seinem Auto erfasst und schwer verletzt. Der junge Mann war am Samstagnachmittag Teil eines Hochzeitskorsos, als sein Wagen ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte gegen eine Grundstücksbegrenzung, wurde etwa 50 Meter weiter geschleudert und erfasste die beiden Kinder auf dem Gehweg.