Rohrdorf (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) sind fünf von sieben Insassen verletzt worden. Ein nach Polizeiangaben erheblich alkoholisierter Fahrer hatte in der Nacht beim Abbiegen auf die Auffahrt zur Autobahn 8 in Richtung Salzburg einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Beide Autos kollidierten frontal. Die fünf Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Gegen den aus dem Ausland stammenden mutmaßlichen Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Ihm drohen eine hohe Geldbuße sowie der Entzug der Fahrerlaubnis innerhalb Deutschlands.