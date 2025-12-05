Verkehrsunfall bei Nebel: Im Nebel überholt – Fünf Schwerverletzte nach Frontalcrash

Ein 64-Jähriger wollte trotz Nebels überholen und stieß im Gegenverkehr frontal mit dem Auto eines 35-Jährigen zusammen. Beide Fahrer und die drei Mitfahrer des 64-Jährigen wurden durch den Aufprall schwerst verletzt. Auf den Unfall fuhr von hinten ein weiteres Auto. Dessen Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.