Verkehrsunfall bei Nebel: Im Nebel überholt – Fünf Schwerverletzte nach Frontalcrash

Ingenried (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Ingenried (Landkreis Weilheim-Schongau) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Überholmanöver bei Nebel führt zu einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße in Oberbayern. Drei Autos stoßen zusammen, fünf Menschen werden schwerst verletzt.
Ein 64-Jähriger wollte trotz Nebels überholen und stieß im Gegenverkehr frontal mit dem Auto eines 35-Jährigen zusammen. Beide Fahrer und die drei Mitfahrer des 64-Jährigen wurden durch den Aufprall schwerst verletzt. Auf den Unfall fuhr von hinten ein weiteres Auto. Dessen Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.