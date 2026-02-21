Pähl (dpa/lby) - Eine 35-jährige Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Traktor auf einer Straße bei Pähl (Landkreis Weilheim-Schongau) gestorben. Die Frau habe die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei mit. Dort habe ein Traktorfahrer noch versucht, dem Auto auszuweichen. Die 35-Jährige wurde bei dem Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Straße für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zum Hergang.