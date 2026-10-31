Kulmbach (dpa/lby) - Eine Fußgängerin ist von einer Autofahrerin in Kulmbach angefahren und schwer verletzt worden. Die 85-jährige Fußgängerin zog sich schwere Kopfverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 51-jährige Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Unfallsachverständiger soll den genauen Unfallhergang klären. Die Polizei sucht nach Zeugen.