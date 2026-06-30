Bergkirchen (dpa/lby) - Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B471 bei Bergkirchen im Landkreis Dachau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet ein 44-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto des Seniors zusammen. Während der 76-Jährige noch an der Unfallstelle starb, kam der 44 Jahre alte Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war bis etwa 20.05 Uhr voll gesperrt.
Verkehrsunfall Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B471
dpa 30.06.2026 - 23:35 Uhr