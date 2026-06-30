Bergkirchen (dpa/lby) - Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B471 bei Bergkirchen im Landkreis Dachau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet ein 44-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto des Seniors zusammen. Während der 76-Jährige noch an der Unfallstelle starb, kam der 44 Jahre alte Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war bis etwa 20.05 Uhr voll gesperrt.