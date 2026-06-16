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  4. Autofahrer bei Unfall auf Landstraße schwer verletzt

Verkehrsunfall Autofahrer bei Unfall auf Landstraße schwer verletzt

Ein 45-Jähriger verliert nachts auf der L 3261 im Mietwagen die Kontrolle und rammt mehrere Hindernisse. Die Polizei prüft, wie es zu dem Unfall kam.

Verkehrsunfall: Autofahrer bei Unfall auf Landstraße schwer verletzt
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Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Alsbach-Hähnlein/Bensheim (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Montag auf der Landesstraße 3261 bei Bensheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mietwagen des 45-jährigen Fahrers zwischen dem Bensheimer Stadtteil Langwaden (Landkreis Bergstraße) und Hähnlein (Landkreis Darmstadt-Dieburg) vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab. Das Fahrzeug beschädigte zunächst Verkehrszeichen einer Baustelle, geriet dann über die Fahrbahn und streifte hier zwei Bäume, bevor es auf der Straße zum Stehen kam, hieß es weiter.

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Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die L 3261 war für die Unfallaufnahme zwischen Langwaden und der Kreisstraße 66 etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. Nun prüft die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.