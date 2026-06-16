Verkehrsunfall: Autofahrer bei Unfall auf Landstraße schwer verletzt

Alsbach-Hähnlein/Bensheim (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Montag auf der Landesstraße 3261 bei Bensheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mietwagen des 45-jährigen Fahrers zwischen dem Bensheimer Stadtteil Langwaden (Landkreis Bergstraße) und Hähnlein (Landkreis Darmstadt-Dieburg) vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab. Das Fahrzeug beschädigte zunächst Verkehrszeichen einer Baustelle, geriet dann über die Fahrbahn und streifte hier zwei Bäume, bevor es auf der Straße zum Stehen kam, hieß es weiter.