Unfall: Durch Luft geschleudert und in Baumgabel gelandet

Der 29 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei mit dem Wagen in einer Kurve von der regennassen Straße Richtung Straßengraben abgekommen. Wie mit einer Rampe sei das Auto über den Rand des Straßengrabens in die Luft katapultiert worden, so die Polizei.