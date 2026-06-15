Teistungen - Mit einem Auto ist ein Mann nahe Teistungen (Landkreis Eichsfeld) etwa 40 Meter weit katapultiert und dann in einer Baumgabel eingeklemmt worden.
Unfall Durch Luft geschleudert und in Baumgabel gelandet
dpa 15.06.2026 - 15:44 Uhr
Ein Auto krachte in eine Baumgabel, nachdem es 40 Meter weit durch die Luft geflogen war. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.
Teistungen - Mit einem Auto ist ein Mann nahe Teistungen (Landkreis Eichsfeld) etwa 40 Meter weit katapultiert und dann in einer Baumgabel eingeklemmt worden.
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Der 29 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei mit dem Wagen in einer Kurve von der regennassen Straße Richtung Straßengraben abgekommen. Wie mit einer Rampe sei das Auto über den Rand des Straßengrabens in die Luft katapultiert worden, so die Polizei.