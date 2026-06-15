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  6. Durch Luft geschleudert und in Baumgabel gelandet

Unfall Durch Luft geschleudert und in Baumgabel gelandet

Ein Auto krachte in eine Baumgabel, nachdem es 40 Meter weit durch die Luft geflogen war. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Unfall: Durch Luft geschleudert und in Baumgabel gelandet
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Ein 29-jähriger Mann ist bei einem Autounfall zwischen Teistungen und Hundeshagen schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Teistungen - Mit einem Auto ist ein Mann nahe Teistungen (Landkreis Eichsfeld) etwa 40 Meter weit katapultiert und dann in einer Baumgabel eingeklemmt worden.

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Der 29 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei mit dem Wagen in einer Kurve von der regennassen Straße Richtung Straßengraben abgekommen. Wie mit einer Rampe sei das Auto über den Rand des Straßengrabens in die Luft katapultiert worden, so die Polizei.