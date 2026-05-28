Kulmbach (dpa/lby) - Nach einem Verkehrsunfall in einer Baustelle ist die Autobahn 9 am Autobahnkreuz A9/A70 zwischen Kulmbach und Bayreuth derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Es staue sich bereits gewaltig, teilte die Polizei mit. Ein Auto überschlug sich zuvor in einer Baustelle und beschädigte dabei einen Lkw. Es kamen zudem Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn. Zwei Personen aus dem Auto verletzten sich leicht. Die Autobahn bei der Autobahnauffahrt Bad Berneck ist derzeit voll gesperrt, die Polizei leitet den Verkehr ab.