Nürnberg (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist bei einem Kontrollversuch der Polizei in Nürnberg gegen einen Streifenwagen geprallt. Bei dem Unfall seien zwei Beamte leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Polizisten hätten Prellungen an Schädel und Halswirbelsäule erlitten und sich in ein Krankenhaus zur Behandlung begeben.