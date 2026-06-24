Offenbach am Main (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Heusenstamm und Offenbach ist eine Fahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Beim Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Weitere Angaben zu ihrer Identität machte die Polizei zunächst nicht.