Mutter überlebt lebensbedrohlich verletzt

Die 45-jährige Mutter, die ebenfalls im Auto saß, überlebte mit lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Familie stammte nach Angaben der Polizei aus der Region Waren (Mecklenburgische Seenplatte) und war offenbar auf dem Rückweg von einem Ausflug ans Meer. In Mecklenburg-Vorpommern endeten am Mittwoch die Osterferien.