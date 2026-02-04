München (dpa/lby) - Drei Männer sind beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram in München verletzt worden. Laut Polizei prallte ein 45-Jähriger mit seinem Wagen beim Linksabbiegen am Dienstag gegen eine Tram, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der Fahrer und seine beiden Beifahrer - ein 44-Jähriger und ein 47-Jähriger - wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Tramfahrerin und die Insassen blieben unverletzt, wie es hieß. Während der Unfallaufnahme sei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Die Ermittlungen laufen.
Verkehrsunfall Auto kollidiert beim Abbiegen mit Tram
dpa 04.02.2026 - 12:34 Uhr