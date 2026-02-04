München (dpa/lby) - Drei Männer sind beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram in München verletzt worden. Laut Polizei prallte ein 45-Jähriger mit seinem Wagen beim Linksabbiegen am Dienstag gegen eine Tram, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der Fahrer und seine beiden Beifahrer - ein 44-Jähriger und ein 47-Jähriger - wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Tramfahrerin und die Insassen blieben unverletzt, wie es hieß. Während der Unfallaufnahme sei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Die Ermittlungen laufen.