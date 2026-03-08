Verkehrsunfall: Auto durchbricht Leitplanke und landet im Graben

Der Fahranfänger war demnach auf einer Straße bergauf unterwegs gewesen, als sein Wagen in einer langen Rechtskurve ins Schleudern geriet. Das Auto rutschte über die Gegenfahrbahn, durchbrach eine Leitplanke und landete in einem Graben. Der Fahrer und sein 19-jähriger Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.