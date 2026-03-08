Verkehrsunfall: Auto durchbricht Leitplanke und landet im Graben

Rohrdorf (dpa/lby) - Ein 18-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) von der Straße abgekommen und in einen Graben geschleudert worden. Das Auto kam schließlich auf der Seite zum Liegen, wie die Polizei mitteilte.
Das Auto eines 18-Jähriger wird im Landkreis Rosenheim von der Straße geschleudert. Doch er und sein Beifahrer haben Glück im Unglück.
Rohrdorf (dpa/lby) - Ein 18-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) von der Straße abgekommen und in einen Graben geschleudert worden. Das Auto kam schließlich auf der Seite zum Liegen, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Fahranfänger war demnach auf einer Straße bergauf unterwegs gewesen, als sein Wagen in einer langen Rechtskurve ins Schleudern geriet. Das Auto rutschte über die Gegenfahrbahn, durchbrach eine Leitplanke und landete in einem Graben. Der Fahrer und sein 19-jähriger Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.
Die Feuerwehr fing ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Wagen wurde mit einer Seilwinde geborgen und abgeschleppt. Die Kreisstraße musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Der Schaden an Fahrzeug und Straßeneinrichtung wird auf bis zu 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.