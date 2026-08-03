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Verkehrsunfall Auto bleibt in Wald auf Dach liegen - Fahrer in Lebensgefahr

Ein Mann kommt mit seinem Auto von der Straße ab und fährt in einen Wald hinein. Sein Wagen kommt auf dem Dach zum Stehen. Als die Einsatzkräfte eintreffen, ist der Fahrer kaum ansprechbar.

Verkehrsunfall: Auto bleibt in Wald auf Dach liegen - Fahrer in Lebensgefahr
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Nach dem Unfall war der Fahrer zunächst kaum ansprechbar. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Teuschnitz (dpa/lby) - Ein Mann ist bei Teuschnitz (Landkreis Kronach) mit seinem Auto von der Straße abgekommen: Der Wagen überschlug sich in einem Waldstück, der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der 55-jährige Fahrer war nach dem Unfall zunächst kaum ansprechbar. Die Feuerwehr befreite ihn demnach am frühen Morgen aus seinem Auto. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann nicht angeschnallt gewesen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

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Warum der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar. Ein Zeuge beobachtete, wie das Auto ins Gebüsch fuhr und wählte laut Polizeiangaben daraufhin den Notruf. Mit einer Taschenlampe habe er das Fahrzeug im Dickicht gesucht und rund zehn Meter neben der Straße gefunden. Um den Hergang zu rekonstruieren, hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet.