Denkendorf - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Denkendorf sind ein 59 Jahre alter Mann aus Meiningen (Thüringen) und seine 55 Jahre alte Ehefrau schwer verletzt worden. Der 59-Jährige sei mit seinem Kleinbus von der Mittelspur nach rechts abgekommen und mit dem Heck eines Lkw-Gespannes kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Mann und seine Ehefrau seien von der Feuerwehr aus dem Wrack ihres Wagens befreit worden. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.