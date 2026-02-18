 
Verkehrsunfall Auffahrunfall: Frau lebensgefährlich verletzt

Ein Kleinbus fährt auf der Autobahn auf einen Lkw auf. Eine Frau aus Thüringen erleidet lebensgefährliche Verletzungen.

Nach einem Auffahrunfall auf der A9 erlitt eine 55-Jährige aus Meiningen lebensgefährliche Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Denkendorf - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Denkendorf sind ein 59 Jahre alter Mann aus Meiningen (Thüringen) und seine 55 Jahre alte Ehefrau schwer verletzt worden. Der 59-Jährige sei mit seinem Kleinbus von der Mittelspur nach rechts abgekommen und mit dem Heck eines Lkw-Gespannes kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Mann und seine Ehefrau seien von der Feuerwehr aus dem Wrack ihres Wagens befreit worden. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. 

Die Frau hatte lebensbedrohliche, der Mann schwere Verletzungen erlitten. An den Fahrzeugen sei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Autobahn 9 wurde in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden gesperrt, was zu einem Stau von bis zu 15 Kilometern Länge führte.