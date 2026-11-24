Ingolstadt (dpa/lby) - Wegen eines Unfalls kurz nach der Anschlussstelle Ingolstadt Süd ist die A9 aktuell in Fahrtrichtung München gesperrt. Aufgrund einer Nachtbaustelle habe sich der Verkehr auf der linken Fahrspur gestaut, ein Autofahrer habe dies übersehen und sei auf den Pkw einer Frau am Stauende aufgefahren, teilte die Polizei mit. Ihr Wagen wurde auf zwei andere Autos geschoben, die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt, wie es hieß.