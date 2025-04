Altenbuch (dpa/lby) - Eine 89-Jährige hat in Altenbuch (Landkreis Miltenberg) zwei Kinder und einen Mann mit ihrem Auto erfasst. Nach Schilderung eines Feuerwehrsprechers kam die Frau am Donnerstag von einer Straße ab und fuhr die Kinder im Alter von elf und 13 Jahren sowie einen 71-Jährigen an. Die Kinder erlitten demnach leichte Verletzungen, der Mann wurde schwer verletzt.