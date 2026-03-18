Aschaffenburg (dpa/lby) - Eine 60 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 in der Nähe von Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ums Leben gekommen. Ein 26 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen aus bisher noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto der Frau kollidiert. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei in Würzburg mit. Ihr Beifahrer sowie der 26-Jährige seien schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.