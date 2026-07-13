Verkehrsunfall: 51-Jähriger schwebt nach Radunfall in Lebensgefahr

Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) - Ein 51-Jähriger ist bei einem Sturz mit einem sogenannten S-Pedelec in Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam er am Sonntag in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Kopf gegen eine Mauer. Zeugen wurden durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam und fanden den bewusstlosen Mann. Die Unfallursache ist noch unklar.