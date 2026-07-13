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Verkehrsunfall 51-Jähriger schwebt nach Radunfall in Lebensgefahr

Nach einem Sturz mit seinem Pedelec schwebt ein 51-Jähriger in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls in Rothenburg.

Verkehrsunfall: 51-Jähriger schwebt nach Radunfall in Lebensgefahr
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Ein 51-Jähriger hat sich bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) - Ein 51-Jähriger ist bei einem Sturz mit einem sogenannten S-Pedelec in Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam er am Sonntag in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Kopf gegen eine Mauer. Zeugen wurden durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam und fanden den bewusstlosen Mann. Die Unfallursache ist noch unklar.

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Ein Rettungshubschrauber flog ihn mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik. Laut dem behandelnden Arzt schwebe der Mann weiterhin in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Ein S-Pedelec ist laut Bundesverkehrsministerium ein Kleinkraftrad, bei dem die Motorunterstützung sich erst bei einer Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde abschaltet. Für diese Räder gilt eine Fahrbahn- sowie Helmpflicht. Nach Angaben der Polizei trug der 51-Jährige bei dem Unfall keinen Kopfschutz.