Verkehrsunfall: 19-Jähriger ohne Führerschein nach Unfall schwer verletzt

Stedtlingen (dpa/th) - Auf einer Kreisstraße zwischen Stedtlingen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und Willmars in Bayern sind am Montag ein 19-Jähriger und seine 15-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann am frühen Abend die Kontrolle über seinen Pkw und kam links von der Fahrbahn ab. Dort sei das Fahrzeug erst an einen ersten Baum geprallt, von wo aus es gegen einen weiteren Baum geschleudert worden sei.