Verkehrsunfälle: Reflektierende Pfähle erleichtern Suche nach Wildunfällen

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Wildunfälle werden von der Polizei in Südhessen schon seit einigen Jahren mit reflektierenden, weiß-roten kleinen Pfählen am Straßenrand markiert. Damit soll dem örtlichen Jäger die Suche nach dem verletzten oder verendeten Tier erleichtert werden. Damit das System funktioniert, müssen die Zeichen nach der Bergung oder Suche schnellstmöglich zur Polizei zurückgebracht werden, appelliert der hessische Landesjagdverband an die Jagdpächter. Dies sei jetzt besonders wichtig, da die wildunfallreichen Herbstmonate vor der Tür stehen.